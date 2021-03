Luiz Gabardo é o novo técnico do Boa Esporte

Treinador estava no Vitória da Conquista-BA e tem passagens por São Caetano e Operário CEOV-MT, além de ter trabalhado como auxiliar técnico no Grêmio.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Após confirmar a saída de Ariel Mamede, que segundo o clube pediu demissão – e já se acertou com o Goianésia – o Boa Esporte anunciou, na noite desta segunda-feira (29), a contratação de Luiz Gabardo para o cargo de treinador. Luiz tem 38 anos e estava no Vitória da Conquista-BA.

O treinador tem passagens por São Caetano e Operário CEOV-MT, além de ter trabalhado como auxiliar técnico no Grêmio.

O novo comandante da Coruja comentou sobre o novo desafio. “É uma honra muito grande poder comandar a equipe do Boa. É um clube de muita tradição em Minas Gerais, tem uma camisa muito pesada e isso traz uma responsabilidade muito grande. O Boa Esporte é um clube muito conhecido nacionalmente, disputou por vários anos o Campeonato Brasileiro da Série B, espero que, em conjunto com a comissão técnica e os atletas, possamos desempenhar um grande trabalho” – disse o novo técnico.

Gabardo avaliou, também, o plantel do Boa Esporte. “O plantel é muito bom, qualificado e competitivo. São jogadores que também estão buscando seu espaço no futebol, isso é muito importante para uma equipe que almeja conquistar grandes objetivos – enfatizou.

Dia movimentado

Nesta segunda-feira (29), além de confirmar a contratação do novo treinador, o Boa Esporte anunciou, também, as chegadas do volante Thiago Peralta, de 17 anos e do lateral Carlos César – que retorna à equipe após 10 anos.