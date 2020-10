Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Cruzeiro

Treinador está de volta à Toca da Raposa depois de 19 anos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na noite desta quinta-feira (15), a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari para a sequência da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador, de 71 anos, acertou com a Raposa até o final de 2022 e chega para ocupar a vaga de Ney Franco, demitido no último domingo, após empate sem gols com o Oeste que manteve o time mineiro na vice-lanterna da competição.

Na nota na qual anunciou o acerto com Felipão, o Cruzeiro destacou o “currículo extremamente vitorioso, com 27 títulos conquistados ao longo da carreira”.

O treinador já venceu títulos como Copa do Mundo (2002), Copa das Confederações (2013) Copa Libertadores (1995 e 1999), Recopa Sul-Americana (1996), Campeonato Brasileiro (1996 e 2018), Copa do Brasil (1991, 1994 e 2012), Liga Chinesa (2015, 2016 e 2017) e Liga Uzbeque (2009).

Esta não é a primeira passagem de Felipão pelo Cruzeiro. Ele já dirigiu a equipe entre os anos de 2000 e 2001 em 75 partidas, somando 40 vitórias, 23 empates e 12 derrotas. Naquela oportunidade ele conquistou a Copa Sul-Minas do ano de 2001.

Felipão terá a árdua missão de tirar o Cruzeiro da 19ª colocação na Série B. No entanto, segundo bastidores do clube, o planejamento para os três anos de Felipão à frente do Cruzeiro não tem como obrigação o acesso à Série A neste ano. Ainda conforme detalhes da contratação, os salários de Scolari serão pagos por um patrocinador que, além disso, se comprometeu a pagar a dívida na Fifa junto ao Zorya da Ucrânia, para que o clube possa inscrever jogadores.

Caso consiga o acesso para a Série A ainda neste ano, Felipão receberá uma espécie de bônus. A diretoria planeja ainda que em um futuro próximo Luiz Felipe Scolari possa ser um “manager” no clube, ou seja, participar diretamente de assuntos relacionados a negociações, contratos, dentre outros.

O Cruzeiro encara o Juventude na noite desta sexta-feira (16), às 21h30, no Mineirão. Para esse jogo, Felipão ainda não comandará a equipe. Junto de Scolari, chegam ao clube o auxiliar Paulo Turra e o preparador físico Carlos Pracidelli.

Com informações: Agência Brasil