Lucas Silva é do Grêmio; Vizeu perto do Athletico e Rossi cobiçado. O dia-a-dia de transferências no Brasil

Pin Compartilhar 0 Compart.

O mercado de transferências segue a todo vapor no futebol brasileiro; No último dia 1º, o Grêmio anunciou mais um reforço para 2020, além de Victor Ferraz que veio do Santos, a equipe gaúcha anunciou também o volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro e Real Madrid.

Lucas chega e assina por quatro temporadas com o tricolor. No Brasil foi campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Mineiro com o Cruzeiro. Suas passagens na Europa tanto no Real Madrid quanto no Olympique de Marseille foram apagadas.

Foto: Divulgação Grêmio

O Athletico Paranaense é outro que segue se movimentando, após perder seu camisa 9 (Marco Rubén) que voltou para a Argentina, o furacão segue na mira por um centro-avante e Felipe Vizeu atualmente no Grêmio pode ser o reforço para a posição. Após conversas entre jogador, seu agente, além da Udinese (equipe detentora dos direitos do atleta), Grêmio (seu clube atual) e Atlhetico, o atacante ficou próximo de um acerto para empréstimo por uma temporada com a equipe paranaense.

Foto: Reprodução Facebook

Rossi é outro que interessa grandes clubes no futebol brasileiro, após um bom ano de 2019 vestindo a camisa do Vasco da Gama, o atacante voltou de empréstimo para o Shenzen da China, no entanto, conseguiu sua liberação e ficou livre no mercado. Atlético Mineiro, Fluminense, Ceará e Fortaleza monitoram o atacante de 26 anos.

Redação CSul – Alisson Marques