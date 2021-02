Lucas Santos é o 16º reforço do Boa Esporte

Jogador disputou a temporada 2020 pelo Tupynambás.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação/Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou neste sábado (13), mais um reforço para a temporada; trata-se do lateral direito Lucas Santos, de 20 anos. Na temporada passada, o jogador defendeu as cores do Tupynambás. Lucas é a 16ª contratação da Coruja para o ano de 2021.

Em suas primeiras palavras, Lucas disse estar feliz e motivado em atuar pelo time de Varginha. “Estou muito feliz e motivado para essa temporada. Tenho certeza que iremos alcançar todos os nossos objetivos e desafios na competição, podendo dar bastante alegria para os torcedores do Boa!” — afirmou o jogador.

O concorrente de Lucas pela posição será Yuri Ferraz, que renovou seu contrato com a equipe mineira.

Reforços e remanescentes

Até o momento, o Boa Esporte anunciou 16 reforços e renovou com 10 jogadores para a temporada 2021.

Quem ficou:

Zagueiros: Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio

Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio Laterais : Yuri Ferraz

: Yuri Ferraz Meia : Dieguinho

: Dieguinho Atacantes: Jefferson e Diego Ceará

Quem chegou:

Goleiros: Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls

Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls Zagueiros: Admilton e André Penalva

Admilton e André Penalva Laterais: Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Muller

Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Muller Volantes: Romeu, Guilherme Escuro e Vinícius Leonel

Romeu, Guilherme Escuro e Vinícius Leonel Meias: Fabinho e Léo Coca

Fabinho e Léo Coca Atacantes: Rafael Chaves, Felipinho e Nicholas

Preparação para a temporada 2021

Antes de iniciar competições oficiais, o Boa fará, pelo menos, mais dois jogos-treino. Após a vitória por 2×0 sobre o Santarritense, no sábado (6), a equipe varginhense jogará, também, contra o Athletic de São João Del Rei, no dia 17, às 15h30, no Estádio Municipal e contra o São Caetano, no dia 21, também em casa.

Boa Esporte venceu o Santarritense em primeiro jogo-treino da temporada/Foto: Mário Purificação

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 28/02, contra o América, no Estádio Independência. Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Todavia, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.

*Com informações: Portal GE