Luan compara Cazares a Coutinho e destaca papel de Ricardo Oliveira

A amizade entre Luan e Cazares é dentro e fora de campo. Um procura aconselhar o outro. Na quinta-feira, a dupla foi responsável pelo gol da vitória sobre o América, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.

Se o meia equatoriano não é de falar muito – ao menos, diante dos microfones -, Luan é o contrário: mais aberto e está o tempo todo procurando incentivar o companheiro.

“Ele é nível de Liverpool, joga muito. Eu sempre falo com ele, só basta ele botar na cabeça o que ele quer e busca na vida dele. Eu o comparo com o (Philippe) Coutinho. Ele tem qualidade e basta ele querer e ele está querendo muito porque converso muito com ele e com o Otero”, destacou Luan.

Trazendo Otero para o trio, externou a amizade entre eles, que ganhou força com a chegada do atacante Ricardo Oliveira, contratado no início da temporada.

“O Cazares é um amigo e um irmão ali dentro. Um motiva o outro quando um está triste. É assim com o Otero. E chegou um varão para motivar todo mundo, que é o Ricardo Oliveira. Está todo mundo focado no que queremos”, garantiu Luan.

Com a chegada de Ricardo Oliveira, Cazares passou a dividir o quarto da concentração com o centroavante. Pastor, Ricardo Oliveira costuma reunir os companheiros para momentos de oração no hotel da Cidade do Galo.

