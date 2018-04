Londrina x Boa Esporte: ingressos à venda para estreia na Série B do Brasileiro

Começou no último sábado a venda de ingressos para a partida entre Londrina e Boa Esporte, válida pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. O jogo está marcado para dia 14, próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Café em Londrina.

Proprietários de cadeira cativa pagam R$ 25. Para a torcida visitante, os valores são os mesmos cobrados para arquibancada.

Confira outras informações:

• O estacionamento do estádio cobra R$ 10 para carros e R$ 5 para motocicletas.

• Crianças de até 10 anos não pagam arquibancada (é necessária apresentação de um documento na entrada do estádio).

• Não é permitido o acesso de torcedores com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais) que não seja dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação parte da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público (MP).

Veja os pontos de venda:

Quiosque do Tubarão: Boulevard Londrina Shopping – Av. Theodoro Victorelli, 150. Andar térreo.

Arquibancada Store: Londrina Norte Shopping – Rua Américo Deolindo Garla, 224.

Lojas Karilu: Av. Celso Garcia Cid, 836 – Centro; Shopping Quintino (Av. Quintino Bocaiúva, 812); Shopping Com-Tour (Av. Tiradentes, 1241); Muffato Madre Leônia (Av. Madre Leônia Milito, 1175); Muffato Duque de Caxias (Av. Duque de Caxias, 1200).

Bilheterias do Estádio VGD: Av. Jorge Casoni, 1900. Vila Casoni.

Superfit Suplementus: Av. Higienópolis, 210 – Loja 1. Centro.

Banca Flamengo: Mercado Municipal Shangri-lá – Rua Visconde de Mauá, 168. Jardim Shangri-lá.

Violin Floricultura: Rua Professor João Candido, 311 – quiosque do Calçadão.

Bilheterias do Estádio do Café: Avenida Henrique Mansano, 889. Jardim Alpes. Atendimento apenas no dia do jogo, duas horas antes do início da partida.

Fonte: Jornal Panorama / Foto: Reprodução