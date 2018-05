Livro de PVC diz que Gallo sugeriu escalação de Bernard no 7 a 1

Segundo o trecho do livro Escola Brasileira de Futebol, de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a escalação do atacante Bernard, na fatídica derrota do Brasil para a Alemanha, por 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, foi de responsabilidade de Alexandre Gallo.

Atual diretor de futebol do Atlético, Gallo na época era apenas um olheiro da Seleção Brasileira. Mas o que o livro conta é que o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e seu auxiliar, Carlos Alberto Parreira, improvisariam Ramires no lugar de Neymar, que havia se lesionado nas quartas de final, contra Colômbia, após receber uma joelhada de Zuñiga, nas costas.

Porém, em uma reunião realizada dias antes da semifinal, Gallo, que havia assistido a todos os jogos da Alemanha no Mundial, sugeriu ao treinador que utilizasse Bernard para ‘atacá-los’. Veja a transcrição do trecho que se encontra na página 248 da obra.

Na sala fechada onde a comissão técnica montava o plano de jogo, Felipão e Parreira também consideravam escalar Ramires na ponta direita, mantendo o sistema 4-2-3-1, porém com mais poder de marcação. Não se cogitava Bernard. Há elementos desencontrados sobre a reunião. Um jogador titular da defesa diz que, no meio da reunião aberta com os jogadores, o olheiro Alexandre Gallo levantou a mão, disse ter assistido a todos os jogos da Alemanha e sugeriu a escalação de Bernard. A frase teria sido: “O único jeito é atacá-los”. A história não foi bem assim.

O livro ‘Escola Brasileira de Futebol’, de autoria de Paulo Vinícius Coelho (Editora Objetiva) pode ser encontrado nas principais livrarias do país, e custa a partir de R$ 32.

Fonte: O Tempo / Foto: Reprodução