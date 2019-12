Liverpool sofre, vence Monterrey nos acréscimos e enfrenta o Flamengo na final do Mundial de Clubes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Foi mais difícil que o esperado, mais suado que o necessário, entretanto, o Liverpool está na final do Mundial de Clubes e agora enfrenta o Flamengo pelo título.

A grande decisão será no próximo sábado (21), ás 14h30 em Doha, no Catar.

O Jogo:

Nem o torcedor mais otimista do Monterrey imaginaria sua equipe chegando aos 45 minutos do 2° tempo empatando com o atual campeão da Liga dos Campeões, mas foi exatamente isso que aconteceu. Klopp poupou suas principais estrelas: Van Dijk se quer foi para o banco de reservas, Arnold, Wijnaldum, Mané e Firmino ficaram entre os suplentes. Além de Fabinho e Lovren que por lesões se quer viajaram.

Fato é que, mesmo com uma equipe bastante modificada o Liverpool parecia estar tranquilo na partida, logo aos 12 minutos do 1° tempo Keita abriu o placar após bela boa de Salah. O que não era esperado pelos “reds”, seria um empate do Monterrey dois minutos após o Liverpool sair na frente; Funes Mori, depois de grande defesa de Alisson, apareceu sozinho na pequena área empatando o confronto.

Após o empate, o Liverpool sentiu a forte marcação dos mexicanos, que mesmo jogando na defesa, espetava com contra-ataques rápidos, obrigando Alisson à fazer grandes defesas. O Monterrey explorava às linhas altas da zaga do Liverpool que, com exceção de Robertson, era toda reserva. Milner na direita, além de Henderson improvisado na zaga e Joe Gómez ao seu lado formavam a defesa vermelha.

O segundo tempo foi praticamente um replay do primeiro, o Liverpool pouco chegava e via o adversário chegando com perigo em lances isolados. Klopp resolveu mudar, colocou em campo três de suas estrelas: Arnold, Mané e Firmino, e foi justamente depois das mudanças que finalmente o gol saiu. Salah fez grande jogada, tocou para Arnold que cruzou rasteiro para área, Firmino antecipou o zagueiro e apenas rolou para o fundo do gol de Barovero. Nessa altura o relógio já marcava 46 minutos da segunda etapa, o Monterrey não tinha mais forças para buscar um outro empate.

E agora?

Se hoje o Liverpool poupou seus principais jogadores, é bem provável que na final contra o Flamengo no próximo sábado (18), Klopp mandará força máxima em campo, com exceção de Lovren e Fabinho que lesionados nem viajaram para o torneio.

A final será o reencontro entre Liverpool e Flamengo, 38 anos depois da conquista rubro-negra por 3 x 0 sobre os ingleses.

Jorge Jesus também terá sua equipe completa para o jogo de sábado, jogadores e comissão técnica estiveram no estádio para acompanhar o rival.

Redação CSul – Alisson Marques