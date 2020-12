Liga dos Campeões: jogadores deixam partida após injúrias raciais de quarto árbitro

Quatro árbitro chamou membro da comissão técnica do Istanbul Basaksehir de “preto”.

Jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira (8), em partida válida pelo Grupo H da Liga dos Campeões. As duas equipes deixaram o gramado do estádio no meio do primeiro tempo após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

Após duas horas de suspensão, a Uefa anunciou que o jogo seria disputado nessa quarta-feira (9), às 14h55 (de Brasília), com uma nova equipe de arbitragem. O confronto será retomado a partir dos 13 minutos do primeiro tempo, momento em que a confusão começou nesta terça.

O tumulto

O tumulto se iniciou quando o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, foi punido com cartão amarelo. Membros da equipe turca reclamaram bastante da punição. Nesse momento, segundo relato de jornalistas romenos, o quarto árbitro Sebastian Coltescu chamou o juiz principal, Ovidiu Hategan, e pediu punição a Pierre Webó. Ele disse o seguinte:

“Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim”, afirmou Coltescu, a Hategan, ao se referir ao camaronês da comissão técnica do Istanbul.

Romeno Sebastian Coltescu é quem praticou o ato racista/Foto: Reuters

Webó se revoltou e questionou Coltescu por várias vezes: “O que você falou? Por que você falou preto?”. O árbitro principal, Ovidiu Hategan, se aproximou e deu um cartão vermelho em direção ao camaronês. A partir daí, a revolta dos membros da comissão técnica e reservas do Istanbul Basaksehir ficou maior.

Dirigentes das duas equipes foram ao gramado para entender a situação, e os atletas de PSG e Istanbul Basaksehir decidiram abandonar a partida. Nas redes sociais, o clube turco publicou uma mensagem de combate ao racismo, republicada pelo perfil do Paris.

A transmissão da partida flagrou um diálogo forte do atacante senegalês Demba Ba em direção ao quarto árbitro Sebastian Coltescu no qual ele expõe toda sua revolta: Você nunca diz “esse cara branco”, você diz “esse cara”. Então por que você está mencionando “cara preto”? Você tem que dizer “esse cara preto”? Por quê?!”

Indignado, o atacante Demba Ba questionou o quatro árbitro sobre o motivo da injúria racial/Foto: Reuters

A transmissão oficial da partida também flagrou o momento em que os atacantes Mbappé e Neymar deixaram claro para o juiz Ovidiu Hategan que não voltariam para o jogo, caso o quarto árbitro Sebastian Coltescu continuasse em campo. “Não vamos jogar. Não podemos jogar. Com esse cara (quarto árbitro) aqui, não vamos jogar”— Mbappé, ao árbitro Ovidiu Hategan, antes dos dois times deixarem o campo

A Uefa chegou a marcar o recomeço da partida para as 18h (de Brasília). O time do PSG foi para o túnel dos vestiários que dá acesso ao gramado, mas o Istanbul Basaksehir, segundo informações de jornalistas presentes no Parque dos Príncipes, se recusou a terminar a partida.

Após longa indefinição, a entidade anunciou às 19h15 o adiamento do jogo para quarta-feira, às 14h55, com uma nova equipe de arbitragem.A Uefa informou que abrirá imediatamente uma investigação sobre o caso. “O racismo e a discriminação em todas as suas formas não têm lugar no futebol”, diz comunicado oficial.

O jogo é válido pela última rodada do Grupo H da Champions. O Istanbul Basaksehir já está eliminado. Com a vitória do Leipzig em cima do Manchester United nesta terça, o PSG garantiu sua vaga nas oitavas de final. No entanto, o time francês precisa vencer a equipe turca para ficar em primeiro lugar na chave.

O PSG venceu a partida, que foi disputada nesta quarta-feira (9), por 5 x 1.

Fonte: Portal GE/Foto: Reuters