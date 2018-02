Libertadores: Mil ingressos para Racing x Cruzeiro serão comercializados em BH

Os torcedores do Cruzeiro que quiserem acompanhar a equipe na estreia na Taça Libertadores, no duelo de terça-feira (27), contra o Racing, na Argentina, podem adquirir os ingressos na capital mineira.

Mil bilhetes estarão disponíveis e cada unidade custará R$ 100. A comercialização acontecerá na sexta-feira (23), das 10h às 17h, na bilheteria do Ginásio do Barro Preto. Cada cruzeirense poderá adquirir até dois tickets. Caso restem entradas, elas serão vendidas na bilheteria sul do Mineirão no sábado (24), das 10h às 17h.

O confronto entre brasileiros e argentinos será às 21h30 (Horário de Brasília) no estádio El Cilindro, em Avellaneda, cidade localizada na Grande Buenos Aires.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução