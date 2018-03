Libertadores: Brasileiros decepcionam na primeira rodada e só Palmeiras vence; Confira a tabela

O Vasco encerrou a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, perdendo ontem (13), em casa, para a Universidade do Chile. A estreia dos times Brasileiros não foi das melhores. Apenas o Palmeiras conseguiu a vitória, jogando fora, contra o Junior de Barranquilla, por 3×0. A decepção ficou por conta do Cruzeiro, um dos favoritos ao título, que levou uma goleada de 4×2 do Racing, na Argentina. Grêmio,Flamengo e Corinthians estrearam com empates diante de Defensor Sporting, River Plate e Millionarios, respectivamente. O Santos também saiu derrotado, perdendo de 2×0 para Real Garcilaso.