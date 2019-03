Lesão tira Vitinho do jogo contra a LDU e engrossa lista de problemas do Flamengo no ataque

Abel Braga perdeu mais uma opção no ataque do Flamengo para o jogo contra a LDU, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Exames realizados nesta segunda-feira constataram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda de Vitinho. Ele se juntou a Lincoln, Berrío e Uribe, que também estão fora, todos machucados.

A lesão ocorreu no sábado, no empate por 1 a 1 contra o Vasco, quando Vitinho se destacou com assistência para o gol de Arrascaeta. O atacante levou a mão à coxa esquerda após uma arrancada no segundo tempo e foi substituído por Lucas Silva. O Flamengo não informou a gravidade e o prazo de recuperação.

Vitinho engrossou a lista de problemas do Flamengo no ataque. Além dele, Lincoln e Berrío, com lesões na coxa, estão no departamento médico e são desfalques certos para os próximos jogos. Uribe ainda se recupera de uma torção no tornozelo e vai para o terceiro jogo seguido fora do time.