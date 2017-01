Leleu treina para se firmar no Boa Esporte

Um dos jogadores que permaneceu no elenco do Boa Esporte para a temporada 2017, o meia Leleu, de 23 anos, espera aproveitar a disputa do Módulo II do Mineiro e da Copa do Brasil para se firmar na equipe. O jogador, que chegou durante a disputa da Série C em 2016, disputou apenas 4 partidas pela equipe, todas saindo do banco de reservas.

Agora, com o técnico Julinho Camargo no comando da equipe, ele espera receber mais chances no time titular. Para isso, o jogador foca nos treinos da pré-temporada, que se intensificaram nos últimos dias.

O Boa Esporte entra em campo no dia 8 de fevereiro, pela Copa do Brasil, contra o São Raimundo-RR, fora de casa. A equipe joga por um empate para se classificar para a próxima fase na competição. Pelo Módulo II do Mineiro, a estreia só acontece no dia 18 de fevereiro, contra o CAP Uberlândia, fora de casa.

Share 0