KTR comemora cinco anos: Etapa de Passa Quatro será a segunda do ano

Etapa de Passa Quatro-MG chega à quinta edição com percurso inédito para a prova longa

Em 2018 a Kailash Trail Run Series comemora cinco anos. A primeira prova foi disputada na cidade de Passa Quatro-MG, na região da Serra Fina, em abril de 2014 e contava com apenas duas distâncias: 15 e 30 quilômetros. Agora já consolidada, a KTR Serra Fina chega à quinta edição no dia 23 junho com percursos Longo (50 km), Médio (21 km), Curto (12 km) e Light (6 km).

A etapa de Passa Quatro-MG será a segunda deste ano do circuito, que teve início com a KTR Campos do Jordão, realizada em maio. A prova teve a largada no Pico do Itupeva e contou com mais de 700 atletas divididos em quatro percursos e, independentemente das distâncias, estava repleta de desafios e com autossuficiência, marcas da KTR.

O campeão da prova média (21 km) em Campos do Jordão foi o mineiro Ernani Souza, que é atleta do Team Kailash LAF e disputa a KTR desde a primeira prova de Passa Quatro, em 2014. Ele se lembra bem desta ocasião, não só por ter cruzado a linha de chegada em primeiro, mas principalmente porque foi uma experiência que definiu o rumo da carreira dele como atleta.

“Eu já conhecia a região competindo de mountain bike e me animei para disputar a KTR porque a prova de trail daria a possibilidade de entrar em trilhas ainda mais altas. Eu não sabia que a elite nacional estaria lá e tive a felicidade de vencer a disputa, acredito que em parte porque eles não me conheciam e acharam que eu poderia quebrar a qualquer momento. Foi então que eu fui picado pelo mosquitinho do trail e de lá para cá esse vem sendo o meu esporte”, conta.

Ernani pôde acompanhar de perto a evolução da prova ao longo dos anos, principalmente no quesito desafio: “A KTR tem crescido bastante ano após ano, sempre tendo em vista a busca dos atletas por desafios cada vez mais complexos e tem melhorado bastante no que diz respeito à elaboração dos percursos, sinalização e segurança”.

A prova longa da KTR Serra Fina terá um novo percurso este ano, que promete ser ainda mais desafiador do que nas edições anteriores, com largada às 4h30 da manhã em um abrigo de montanha, onde os atletas poderão passar a noite.

“Em comemoração aos cinco anos da KTR faremos um percurso inédito na prova longa, com largada na cidade de Itamonte, fazendo meia Travessia da Serra Fina, passando pelo Pico dos 3 Estados e pela Pedra da Mina. Para descer, os atletas irão percorrer a incrível trilha do Paiolinho, de grande desafio técnico. Antes de chegar na cidade de Passa Quatro, eles ainda terão que encarar a subida da Montanha Campo do Muro”, relata Tani Oreggia, um dos organizadores da prova.

O número de inscrições é bastante restrito para a prova longa: apenas 60 atletas terão a oportunidade de encarar esse desafio.

“O percurso é muito limitado com relação ao número de atletas e várias medidas de segurança serão adotadas para garantir a segurança dos competidores e a preservação da natureza. Um bom exemplo é o trecho do Vale do Ruah, que além de toda segurança com wingflags e guias de montanha distribuídos em pontos estratégicos, também haverá marcação continua para que os atletas não desviem da trilha em nenhum momento”, completa Tani.

Ao todo a prova distribuirá mais de 20 mil reais em prêmios, entre produtos Kailash, de patrocinadores e a premiação em dinheiro – para os três primeiros colocados, masculino e feminino, das provas longa e média. Além disso, o resultado dos atletas na prova da Serra Fina, somado ao das etapas de Campos do Jordão e de Ilhabela (que será realizada no dia 10 de novembro) definirá o ranking KTR 2018, em que os três primeiros colocados também receberão prêmios.

A KTR Serra Fina será realizada no dia 23 de junho em Passa Quatro-MG. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: http://www.ktrseries.com.br/ktr-serra-fina

Sobre a prova:

A KTR Pedra da Mina é uma realização XKR Outdoor Sports, com patrocínio da Kailash e apoio da Prefeitura Municipal de Passa Quatro-MG.

Fonte: koda / Fotos: Tomás de Castro