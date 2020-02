Juventus volta a vencer no Campeonato Paulista Série A2

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Juventus não ganhava há quatro jogos e retornou ao G8, com nove pontos, deixando para trás o próprio Audax, que estacionou nos oito e não conseguiu emplacar a terceira vitória seguida. O Moleque Travesso recebeu o Audax e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Léo Castro, no 1° tempo, e Mazola, na etapa complementar.

Goleiro reserva do Juventus da Mooca, Tom Cristian falou sobre a partida e sobre o time seguir vivo na competição.

“Foi um jogo difícil contra uma equipe jovem leve e que toca muito bem a bola. Nos preparamos pra jogar contra eles, o Alex e a comissão técnica fez todo trabalho estratégico, impomos nosso ritmo de jogo do início ao fim e graças a Deus saímos vitoriosos. Estávamos nos cobrando muito pra conquistar essa vitória dentro de casa. Já que não aviamos conseguido ainda, poder dar mais de perto alegria e confiança a nossa torcida. Conseguimos isso agora é dar continuidade. Concerteza seguimos vivos e muito vivos, temos um grupo de muita qualidade, profissional e pessoal. Creio que esse é o caminho para um time de conquistas união”, disse Tom Cristian.

Para finalizar o goleiro falou sobre suas expectativas para a próxima partida.

“Não vai ser fácil como nenhum jogo foi até agora. Ainda mais contra uma equipe de tradição e que vem de bons resultados, acabou de passar de fase em uma competição de nível nacional (copa do Brasil). Sabemos de tudo isso, agora eles também tem que se preocupar com nós. Estaremos em nossa casa e vamos dar tudo pra sairmos com a Vitória”, finalizou Tom Cristian.

O Juventus volta a campo no domingo (16), contra o XV de Piracicaba, às 10 horas, na Rua Javari, em São Paulo.

Fonte: Assessoria Juventus/Foto: Ale Vianna/C.A.Juventus