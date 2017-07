Júlio Santos é suspenso e desfalca o Boa Esporte contra o CRB

Júlio Santos está fora do Boa Esporte no confronto com o CRB na 12ª rodada da Série B. O zagueiro do time de Varginha recebeu o terceiro cartão amarelo – o que já geraria a suspensão – e depois ainda foi expulso durante a vitória sobre o Inter no último sábado (1º), no Beira Rio, em Porto Alegre (RS)