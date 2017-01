Julinho Camargo inicia trabalho no Boa Esporte para 2017

Começou a era Julinho Camargo! Na tarde desta terça-feira (10), o treinador foi apresentado oficialmente, no CT da Rua Paraná. Esta é a segunda passagem de Julinho, no comando do Boa Esporte Clube. A primeira vez, que o técnico esteve em Varginha, foi no início da campanha vitoriosa na Série C, que resultou no título inédito da competição nacional.

“Vou retornando para uma casa que me agrada bastante. Um clube que me deu totais condições de fazer um bom trabalho no ano passado. Recebi o convite da diretoria do Boa, e vamos tentar repetir o bom desempenho de 2016” – disse.

Julinho irá reencontrar velhos conhecidos do elenco, que foram campeões da Série C. Porém, alguns jovens jogadores chegaram ao elenco Boveta, para a disputa do Módulo II do Mineiro.

“Reencontrei velhos conhecidos do ano passado, mas é uma equipe diferente, nova, com muitos jovens. E vamos, passo a passo, com paciência, desenvolver esta equipe. Acredito que em três ou quatro semanas, vamos conseguir desenvolver um norte para eles” – afirmou.

Além do mais, o treinador falou sobre o que pretende desenvolver durante a temporada 2017 no Boa Esporte.

“Sou um cara que me entrego muito ao trabalho, então eu acordo e passo o dia no clube, e venho para cá pensando em treino. Vamos fazer o melhor possível, principalmente neste primeiro semestre, com o acesso no mineiro, para proporcionar um ano mais equilibrado. E na Série B, em primeira instancia, vamos fazer um campeonato de segurança e a partir daí, ficar de olho no acesso” disse.

