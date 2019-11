Judocas varginhenses participam do Campeonato Brasileiro Interclubes – Seletiva Nacional Sub-18

Pin Compartilhar 0 Compart.

A programação do primeiro dia do Campeonato Brasileiro Interclubes – Seletiva Nacional Sub-18 de Judô começou na última sexta-feira (25), com a chegada das delegações à Canoas-RS, e concluída ao final do dia com as etapas de credenciamento e sorteio das chaves de disputa, que reuniu técnicos, árbitros e dirigentes no Congresso Técnico.

A Seletiva Sub-18 costuma ser o primeiro passo de formação da seleção brasileira sub-18 num processo que inclui outras etapas nacionais e internacionais classificando os atletas num ranking nacional sub-18 da CBJ.

A disputa acirrada pelo título nacional e pelos primeiros pontos no Ranking Sub-18 de 2020 foi protagonizada por 543 judocas de 153 clubes e associações e 21 estados mais o Distrito Federal. Em números de participantes, a Seletiva Nacional Sub-18 deste ano foi a maior de todos os tempos.

Os judocas da SEMEL, Pedro Lasmar, Brenda Sarto e Bruna Ferreira, participaram da competição acompanhados do técnico Lucas Correa Reis.

Brenda e Bruna estreantes na categoria sub-18, foram eliminadas na 1ª rodada, enquanto Pedro lasmar, último ano na categoria, classificou-se em 3º lugar. Garantindo sua participação no Meeting Nacional sub-18, que será realizado em Fevereiro de 2020 em São Paulo-SP, onde serão definidos os representantes das categorias sub-18 para a seleção nacional.

Este formato de competição não existe premiação com medalhas e sim pontos no Ranking Nacional.