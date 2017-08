Judoca varginhense é vice campeão brasileiro

O varginhense Pedro Lucas Lasmar se tornou vice-campeão brasileiro de judô após participar do Campeonato Brasileiro da modalidade que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia, nos dias 19 e 20 de agosto.

O atleta conquistou o vice-campeonato na categoria sub15 (13 e 14 anos) do Meio Pesado (até 64kg). Ele derrotou adversários do Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, perdendo a final para um judoca do Rio de Janeiro. Com a classificação final, Pedro Lasmar conquistou a vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul Americano Sub15, em Lima, no Peru, em data ainda a ser confirmada.

A SEMEL Varginha estava representada com dois atletas: Pedro Lucas Lasmar, e Lucas Almeida Silva, que disputou na categoria Leve (até 48kg), além de Lucas Côrrea Reis, técnico e chefe de delegação.

Fonte: Blog do Madeira