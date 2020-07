Jornalista Paulo Reale entrevista Rafael Marques

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dando continuidade as entrevistas em lives, realizadas pelo jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-Palmeiras, Rafael Marques entra em campo nesse domingo (5), às 12h para um bate-papo.

Carreira

Rafael Marques Mariano, mais conhecido como Rafael Marques (Araraquara, 27 de maio de 1983), é um futebolista brasileiro, que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Ventforet Kofu.

Em 2015, tornou-se o primeiro jogador a marcar gols com a camisa do Palmeiras tanto no antigo Estádio Palestra Itália, quanto na Arena Allianz Parque.[1]

Rafael Marques chegou ao Botafogo no meio da temporada de 2012 pela indicação do técnico Oswaldo de Oliveira, que viu suas atuações no Japão pelo Omiya Ardija.[2]

O atacante chegou à General Severiano com a pressão de substituir o recém-saído Loco Abreu, mas a falta de gols com um jejum de 20 jogos fez ser contestado e criticado pela torcida alvinegra. No entanto, Oswaldo bancou sua permanência e, atuando mais recuado, Rafael Marques conseguiu se destacar em 2013. O jogador foi o artilheiro do Botafogo no ano de 2013 com 19 gols.

Em 12 de janeiro de 2015, Rafael foi contratado pelo Palmeiras num empréstimo de um ano.] Foi campeão da Copa do Brasil em cima do Santos em dezembro. No dia 13 de janeiro de 2016, após uma longa negociação com o Henan Jianye, dono dos direitos do atleta, o Palmeiras acertou a compra do jogador, que assinou um contrato de dois anos.

Em 13 de maio de 2017, o Cruzeiro acertou com o Palmeiras a troca de Rafael pelo lateral-direito Mayke, jogador de 24 anos, formado nas categorias de base do clube celeste.[5] Rafael Marques marcou seu primeiro gol pelo novo clube em 12 de julho de 2017, fechando a vitória por 2–0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.[6]

Em 7 de maio de 2018, o Sport confirmou acerto com Rafael Marques.[7]

Em Janeiro de 2019 o São Caetano anunciou Rafael Marques

Em 23 de abril de 2019, Rafael Marques é anunciado como reforço do Figueirense para a disputa da Série B.[