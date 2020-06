Jornalista Paulo Reale entrevista Edu Dracena em live hoje

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dando continuidade as entrevistas através de lives, realizadas pelo jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-zagueiro Edu Dracena ‘entra em campo’ hoje, segunda-feira (8), para um bate-papo especial às 20h.

Eduardo Luís Abonízio de Souza, mais conhecido como Edu Dracena nasceu em 18 de maio de 1981, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Atualmente é assessor técnico do Palmeiras, onde atua diretamente com os jogadores e a comissão técnica.

Carreira

Nascido em Dracena, no interior de São Paulo, o ex-jogador iniciou sua carreira no Guarani, em 1995, com apenas treze anos. Após passar pelas categorias de base, estreou no profissional aos dezessete anos, em 1999, contra a Matonense, em derrota por 2 a 1.

Em sua carreira, Edu Dracena teve importante passagem pelo Cruzeiro, onde conquistou três vezes o Campeonato Mineiro, em 2003, 2004 e 2006, a Copa do Brasil de 2003 e o Campeonato Brasileiro de 2003. E foi destaque também no Santos, Corinthians e Palmeiras, onde conquistou muitos títulos e o carinho das torcidas.

Em 2010, foi eleito o melhor zagueiro do Paulistão pelo Santos. Em 2015, conquistou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Em Em 2016, levantou a taça de campeão Brasileiro pelo Palmeiras, ajudando o clube a quebrar um tabu de 22 anos sem conquistar o título nacional.