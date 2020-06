Jornalista Paulo Reale entrevista Cicinho em live hoje

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dando continuidade as entrevistas em lives, realizadas pelo jornalista esportivo Paulo Reale, o ex-Palmeiras, Cicinho, ‘entra em campo’ nessa segunda-feira (22), para um bate papo descontraído.

Carreira:

Cicinho teve passagem pelas categorias de base da Portuguesa, Ferroviária e Ituano (onde estreou profissionalmente de forma oficial) antes de chegar ao Oeste, em 2007, onde começou a se destacar.

No dia 13 de janeiro de 2011, o Palmeiras anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do lateral-direito até o fim de 2011(porem no final do empréstimo foi contratado em definitivo).[1] No seu primeiro jogo com a camisa do Palmeiras, contra o Ituano no dia 20 de janeiro de 2011, fez uma ótima partida e, quando foi substituído, a torcida o aplaudiu de pé. O técnico Luis Felipe Scolari também gostou muito da atuação do jogador. Em uma entrevista, Cicinho disse que ficou arrepiado quando a torcida gritou seu nome e que já até pensa em encerrar a carreira no alviverde.[2]

Fez seu primeiro gol com a camisa palmeirense no dia 30 de Janeiro, na vitória por 2×0 contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista de 2011.[4] Em julho de 2011, o lateral teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras e fez novo contrato válido até 31 de julho de 2015 com o clube paulistano.[5]

Um ano depois, perdeu a condição de titular da equipe, mas foi campeão invicto da Copa do Brasil de 2012. O título representou a primeira conquista nacional do Palmeiras em 12 anos.[6]

Em 30 de Julho de 2012, Cicinho foi anunciado como novo reforço do Sevilla, vendido por 2 milhões de euros (cerca de R$ 5 milhões), divididos entre Palmeiras e Oeste, time que detém 50% dos direitos econômicos do jogador, assinando contrato até junho de 2016.[7] No dia 23 de outubro de 2012, Cicinho foi o nome da vitória do Sevilla por 3×2 sobre o Mallorca, deu uma assistência e marcou o gol que selou o triunfo.[8]

No dia 28 de julho de 2015, o Bahia comunica à Nação Tricolor a contratação Cicinho como novo reforço, com a duração do contrato até maio de 2016.

Cicinho vestiu a camisa do Oeste em 2019.