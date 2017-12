Jornal Português informa acerto do Cruzeiro com lateral Marcelo Hermes; empresário mantém cautela

Segundo o jornal “O Jogo” de Portugal, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes foi emprestado pelo Benfica ao Cruzeiro até o fim da temporada 2018. A reportagem tentou contato com Itair Machado, vice-presidente de futebol do clube mineiro, mas as ligações não foram atendidas. O empresário de Hermes, Maickel Portela, não confirmou o acerto. Ele admitiu que a definição do futuro do lateral está próxima, mas despistou se o Cruzeiro seria o novo clube do atleta.