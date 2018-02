Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 revelam mascotes

Com uma expressiva votação de estudantes das escolas do Japão, foram escolhidas nesta quarta-feira as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, em 2020. A dupla que representava a opção A desbancou as outras duas que estavam na disputa. Segundo os designers, as duas mascotes possuem personalidades opostas e têm um grande espírito de hospitalidade.

A mascote da Olimpíada é uma personagem que remete à tradição antiga ao mesmo tempo que fala de inovação. Segundo os criadores, tem um forte senso de justiça e é muito atlético. Com superpoder, pode se mover para qualquer lugar instantaneamente. A ideia também foi de transmitir uma visão futurística do mundo.

Já a mascote da Paralimpíada é uma personagem divertida e com poderes supernaturais. É normalmente calma, mas consegue ser muito forte quando é necessário. A mascote é uma amante da natureza e pode conversar com rochas e com o vento. Possui o poder de mover as coisas apenas com a força da mente. A inspiração veio das flores de cerejeiras.

