Jogo treino entre XV de Piracicaba e Caldense termina empatado em 2 a 2

Este é o segundo-jogo treino do Nhô Quim visando a Série A2 do Campeonato Paulista. Antes, o time venceu o São Carlos por 2 a 0. Na sequência, a equipe ainda pega o RB Brasil (30/12, às 9h30); Desportivo Brasil (06/01,10h), Atibaia (10/01, às 9h30) e Botafogo-SP (11/01, às 16h). A estreia na A2 do Campeonato Paulista é em 17 de janeiro, contra o Rio Claro, às 20h, no Barão da Serra Negra.