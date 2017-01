Jogo entre Caldense e Corinthians é confirmado para Poços de Caldas

A diretoria da Caldense confirmou na tarde desta segunda-feira (16), que o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil será realizado em Poços de Caldas. A decisão foi comunicada na tarde desta segunda-feira (16), na sede do clube. O confronto válido pela primeira rodada da Copa do Brasil está marcado para o dia 8 de fevereiro às 21h45.

De acordo com a assessoria de imprensa da Caldense, mesmo depois de receber várias propostas para a realização da partida em outros locais, a diretoria do clube decidiu pela realização em manter o jogo em casa.

Segundo o presidente do clube, Antônio Bento Gonçalves, alguns fatores influenciaram na decisão, entre eles, o desejo da torcida da Veterana de que o jogo válido pela primeira rodada da Copa do Brasil fosse realizado no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas.

Gonçalves afirmou que o clube recebeu propostas para levar o jogo para Natal, Manaus, Brasília, Londrina e Campo Grande, mas que preferiu manter o jogo em casa. A direção da Veterana não quis confirmar de quanto foi a oferta para a venda da partida.

Com a definição, a Caldense afirmou que além do dinheiro com a venda dos 7,6 mil ingressos, o clube vai receber uma renda extra com a transmissão da partida pela televisão e também deve faturar com a venda de patrocínios na camisa.

Já foi definido que os torcedores da Caldense vão ocupar a arquibancada coberta do estádio e os corintianos, a área descoberta. O preço dos ingressos ainda não foi definido.

A estreia do clube no Campeonato Mineiro acontece no dia 29 de janeiro contra a URT, em Patos de Minas.

Via: G1