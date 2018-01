Jogo de seis pontos: Cruzeiro e América se enfrentam na quinta rodada

Um clássico com ingredientes que vão apimentar ainda mais a rivalidade local entre Cruzeiro e América. Além de ser um confronto entre duas equipes da Série A, já que o Coelho foi promovido à Primeira Divisão em 2018, a expectativa é por estádio cheio no próximo domingo, às 17h, no Mineirão, quando o primeiro e o segundo colocados se enfrentam, na rodada de número 5 do Campeonato Mineiro.

A promoção de ingressos que a diretoria azul promove neste começo de ano deve ser mantida, e pelas redes sociais já há mobilização de torcedores para que o público no Gigante da Pampulha supere os mais de 42 mil presentes registrados estreia do Mineiro contra o Tupi.

O fato de a equipe cinco estrelas estar no topo da tabela e a animação pelo forte elenco montado para 2018 também são centelhas de expectativa por um bom jogo no fim de semana. Dentre outros detalhes.

O América até havia roubado a liderança do Cruzeiro ao vencer o Boa Esporte por 1 a 0, gol do atacante Luan, na tarde de sábado, no Independência. Mas o time celeste bateu o Tombense de virada por 2 a 1 horas depois, em Ipatinga, e recuperou o posto de líder. A vitória estrelada contou com gol de Fred, que enfim desencantou. Rafinha fez o outro gol celeste.

E justamente o primeiro gol de Fred em sua segunda passagem pelo Cruzeiro é mais um motivo para inflamar o pré-clássico. Ao balançar as redes no Vale do Aço, Fred disse que agora não vai mais parar de fazer gols.

“Saiu a zica, agora é um atrás do outro”, afirmou o jogador, que passou as três rodadas iniciais do Estadual em branco.

Com o gol o atacante chegou a importante marca: ultrapassou Ronaldo “Fenômeno” na lista de artilheiros históricos do clube. Entre 1993 e 1994, Ronaldo marcou 56 gols em 57 jogos. Já Fred precisou de 75 jogos para atingir 57 gols, contando as duas passagens dele pelo Cruzeiro, entre 2004 e 2005, e agora em 2018.

América

O técnico Enderson Moreira ganhou um reforço: o meia Serginho, ex-Santos, chegou na semana passada e aguarda uma chance. O jogador ainda não teve sua documentação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas pode ser novidade no fim de semana.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: LUIZ COSTA/HOJE EM DIA