Jogo contra o Racing pode ser o último de Arrascaeta pelo Cruzeiro

Terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, com 43 gols marcados, o meia-atacante uruguaio Giorgian De Arrascaeta, destaque do time de Mano Menezes nas últimas temporadas, pode fazer nesta terça-feira (22), diante do Racing, em jogo válido pela rodada derradeira da fase de grupos da Copa Libertadores, seu último jogo com a camisa celeste. O confronto contra os argentinos acontece às 21h30, no Mineirão.

Questionado sobre a possibilidade de dar adeus à torcida cruzeirense após a Copa da Rússia, Arrascaeta preferiu falar sobre a expectativa de disputar seu primeiro Mundial e a importância da partida contra os hermanos. “Que eu possa estar na Copa e realizar um sonho. Mas vamos nos recuperar bem para o jogo de terça-feira, que será muito importante”, afirma o camisa 10 da Raposa.

O compromisso diante do Racing pode ser o último de Arrascaeta com a camisa azul estrelada porque o uruguaio está na lista de pré-convocados do técnico Oscar Tabárez para o Mundial. Com isso, o jogador se apresenta à Celeste Olímpica e só voltará ao Cruzeiro após a Copa. Isso, é claro, se ele permanecer no time, já que o atleta desperta interesse de times europeus e há sondagens de clubes como Monaco (França), Wolverhampton (Inglaterra), Napoli (Itália) e Villarreal (Espanha), que estariam interessados no jovem uruguaio.

Contratado em janeiro de 2015 por 4 milhões de euros, o meia-atacante já foi alvo do mercado europeu e da China. Recentemente, a diretoria renovou o vínculo do jogador até dezembro de 2021 e estabeleceu o valor da multa rescisória em R$ 120 milhões. Em três anos e meio na Toca II, Arrascaeta vestiu a camisa celeste em 166 oportunidades, sendo o estrangeiro que mais atuou pelo clube.

Mesma situação

Além de Arrascaeta, o zagueiro Dedé também está na mesma situação, já que aparece na pré-lista de 35 jogadores enviadas pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite. Do lado do Racing, o jovem centroavante argentino Lautaro Martínez passa por situação semelhante, já que aparece na lista dos pré-convocados do técnico Jorge Sampaoli.

Fonte: Super FC / Foto: Anderson Stevens/Light Press