Jogadores dos três clubes de Belo Horizonte são diagnosticados com Covid-19

Redação CSul – Alisson Marques

Foto destaque: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Três jogadores dos três maiores clubes de Minas Gerais foram diagnosticados com coronavírus na última semana. O primeiro caso foi do meia Matheusinho, do América. O jogador confirmou através das redes sociais que está contaminado.

“Fala, rapaziada! Passando aqui para avisar vocês que, como todos devem estar sabendo, eu fui diagnosticado com Covid-19. Mas passo bem, não estou passando mal, nem nada. Falo para vocês se cuidarem, ficarem em casa, mas só para deixar bem claro que estou bem. Obrigado às pessoas que mandaram mensagens. Deus sabe o que faz com as coisas. Confio muito em Deus. Pode ter certeza que todos nós vamos passar por essa situação ruim, que isso vai acabar e, no mais, que Deus possa abençoar todos vocês. Se cuidem!” -postou o jogador.”

Matheusinho divulgou estar contaminado usando o Instagram/Foto: Reprodução Instagram

Matheusinho está afastado e segue em isolamento domiciliar.

O América retomou às atividades no CT Lanna Drummond, no último dia 25.

Cazares no Atlético-MG

O meia Cazares, do Atlético Mineiro foi mais um jogador a ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria do Galo neste domingo (31). Ainda conforme o clube, o jogador apresenta quadro assintomático, mas foi prontamente afastado das atividades do clube, com acompanhamento médico.

Clube revelou que não multará o jogador por ter ‘furado’ quarentena/Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Vale lembrar que o jogador furou a quarentena para jogar uma ‘pelada’ no último dia 5, em uma quadra da cidade. O também atleticano, Otero participou da atividade.

O Atlético havia retornado aos treinos no último dia 19.

Vinicius Popó no Cruzeiro

Uma das maiores jóias cruzeirense, o atacante Vinicius Popó de 19 anos, testou positivo em uma exame realizado na Toca da Raposa II, na última sexta-feira (29).

De acordo com o clube, Popó não teve contato com outros atletas nem comissão técnica. Durante os treinamentos, os jogadores são divididos em pequenos grupos e se mantém a pelo menos dois metros de distância um do outro.

Ainda conforme a assessoria do clube, Popó apresenta quando assintomático e segue em isolamento social.

O Cruzeiro retornou às atividades na Toca da Raposa na última terça-feira.