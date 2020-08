Jogadores do Boa Esporte testam negativo e equipe está pronta para estreia na Série C; reforço é anunciado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Clube estreia hoje (10), na Série C do Brasileirão; Maicon Souza, ex-Mirassol é o novo contratado da equipe.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

O Boa Esporte confirmou neste domingo (9), que nenhum de seus jogadores e comissão técnica testaram positivo para Covid-19. O teste foi realizado após 14 funcionários do Uberlândia, sendo nove jogadores terem sido contaminados com a doença. Vale ressaltar que, o “Verdão” foi o último adversário boveta até então, em jogo válido pelas semifinais do Troféu Inconfidência.

Com isso, Nedo Xavier terá todos seus jogadores à disposição para o confronto de logo mais contra o Volta-Redonda, às 18h, no Estádio Municipal. A partida marca a estreia do tricolor no Campeonato Brasileiro da Série C.

Reforço anunciado

A diretoria boveta anunciou nesta segunda-feira (10), mais um reforço. Trata-se do volante, Maicon Souza que estava no Mirassol.

Maicon tem passagens pelo Rio Claro, Montedio Yamagata ( Japão), Palmeiras B, Slovan Liberec ( República Tcheca ), Bragantino, Inter de Limeira, Arapongas, Cabofriense, São Bento e Red Bull Brasil.

O jogador não escondeu a expectativa em defender o time de Varginha. “Estou muito feliz e motivado para ajudar o clube a conquistar seus objetivos no campeonato! Agradeço à diretoria por ter aberto as portas do clube para mim! O campeonato está bem difícil esse ano, equipes que vêm em acensão no cenário nacional, mas espero que possamos fazer uma grande campanha, buscar a classificação e conquistar o acesso.”– disse, Maicon

Maicon é o 13º reforço do Boa Esporte pós-parada.