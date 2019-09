Jogadores de 9 a 13 anos da Caldense viajam para disputa de Torneio Internacional de Futebol Society no Uruguai

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os jogadores de futebol society da Caldense das categorias Sub-9, Sub-10, Sub-11 e Sub-13 irão viajar para Montevidéu, no Uruguai, na noite desta segunda-feira (16), para a disputa do Torneo Internacional de Fútbol Infantil Uruguay Cup.

A Veterana levará 23 garotos e fará equipes mescladas com outros 23 alunos da escolinha de futebol Bate Bola Campestre. A competição se estenderá entre os dias 17 e 22 de setembro. Os jovens nascidos entre 2006 e 2010, enfrentarão adversários como El Bosque, La Escalinata, San Jose de Carrasco e Cabaña. O campeonato contará com a participação de equipes renomadas, como categorias de base do River Plate, da Argentina.

A competição marca a primeira participação das equipes de futebol da Veterana com jogadores selecionados na peneira realizada no último mês de junho. Desde o início de agosto, as categorias Sub-11 e Sub-13 estão treinando toda segunda e quarta no CT Ninho dos Periquitos. Seguirão com a delegação os técnicos Felipe Ozias, Rafael Soares e o Coordenador de Esportes, Edson Ferreira.

Fotos: Luciano Santos / Mantiqueira