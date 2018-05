Jogadores da seleção brasileira passam por testes físicos na Granja Comary

Os jogadores convocados por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia já começaram os trabalhos na Granja Comary, em Teresópolis. No início da preparação, testes clínicos e físicos sob o comando dos médicos e preparadores físicos da comissão do técnico Tite. Neymar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, correu na esteira. Outros atletas fizeram musculação e exercícios ergométricos. Veja as fotos!