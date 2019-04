Jogadores da Caldense realizam primeiro treino no Ronaldão visando a Série D

Nesta quarta (10) pela manhã, a Caldense realizou um coletivo no Ronaldão, para que os novos atletas possam ir se adaptando com o estádio em que a Veterana manda seus jogos. A atividade foi de alta intensidade, os jogadores mostraram muita vontade e disposição para brigarem por uma vaga na equipe.

O técnico Marcus Paulo Grippi comandou a movimentação, que teve ênfase nas linhas de marcação. A comissão técnica pôde observar o comportamento da equipe dentro do plano tático proposto e passar orientações de posicionamento, ultrapassagens, transições e jogadas.

Ao longo do trabalho, foram testadas algumas possibilidades de formação e o ataque foi eficiente ao anotar alguns gols. O destaque foi a disputa por espaço, os jogadores foram bastante participativos, tiveram muita velocidade e deixaram claro que têm potencial.

A Caldense está no grupo A12 da quarta divisão do futebol nacional junto a Portuguesa-RJ, Sobradinho-DF e Vitória-ES. A estreia alviverde está prevista para dia 04 ou 05 de maio contra a Portuguesa-RJ no Ronaldão.



Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Renan Muniz / Caldense