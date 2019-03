Jogador de vôlei lavrense fecha com equipe de Foz do Iguaçu para temporada de 2019

Douglas Henrique, que saiu de casa aos 14 anos para ir atrás do seu sonho , já tem casa nova para a temporada 2019, dessa vez ele vai pra longe demais, decidiu depois de muita análise, conversando com vários técnicos, e com a ajuda dos familiares, fechar com o Vôlei Foz/Cataratas, no estado do Paraná.

A princípio Douglas Henrique disputará com o Foz do Iguaçu a Superliga C, Jogos Abertos, Estadual (Campeonato Paranaense), Super Copa Paraná, Regional e uma Liga na Argentina no final do ano.

“Bom será um ano de muito trabalho, estou consciente disso, quero responder a altura por toda confiança depositada em mim, até porque agora volto pra minha posição de origem que é libero, que exige muita agilidade e velocidade em alguns momentos. Estou preparado e confiança e sei que será um grande ano”, disse o jogador.

Douglas disse que não foi nada fácil escolher este percurso e que depois de permanecer em Jundiaí durante três anos o atleta decidiu seguir em frente.

“Jundiaí foi onde me acolheu, espero pôde levar toda bagagem e experiência de alguma forma e ajudar no que for preciso e com certeza aprender muito e procurar sempre evoluir, apesar da minha pouca idade, para minha nova casa em 2019 Equipe Vôlei Foz /Cataratas. Jundiaí uma equipe que abriu as portas pra mim, não vou cansar de agradecer imensamente o meu ex-técnico Marcelo Pimentel, por todo aprendizado durante esses anos”, informou.

Douglas ainda comentou “vai ser meu primeiro ano no adulto agora, apesar que ano passado atuamos no adulto porém com o Sub -20. Agora é jogo de gente grande (risos)”, brincou.

Experiência é o que não vai faltar pro atleta que aos 21 anos já disputou vários campeonatos pelas Federações Mineira e Paulista e agora pela Paranaense.

“Mais já estou acostumado, ano passado em Jundiaí na final da Liga de Campinas Adulta fomos campeões e ainda fui contemplado o Melhor jogador da Final MVP”, completou ele. “Vocês não imaginam o quanto lutei pra conquistar isso! Agora é mostrar trabalho, se empenhar mais ainda, que as coisas vão chegando no seu devido lugar”, completou.

Fonte e foto: Lavras 24 Horas