João Lucas é o novo reforço do Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou seu mais novo reforço para à temporada de 2020. Trata-se do lateral esquerdo João Lucas ex-Ceará.

O jogador de 28 anos, rescindiu seu contrato com o Ceará e chegou ao Cruzeiro à pedido do treinador Adilson Baptista, com quem trabalhou junto no Ceará.

João Lucas chega para assumir uma posição carente na equipe, já que Dodô e Egídio saíram do clube. O Cruzeiro agora conta com os jovens Mateus Pereira e Rafael Santos, além do mais novo reforço.

Pelo Ceará, João Lucas atuou por duas temporadas na elite do futebol brasileiro e foi titular da lateral-esquerda alvinegra em 2019. Nos dois anos pelo time cearense, fez 45 jogos e apenas um gol.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto:Divulgação Cruzeiro