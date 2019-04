JEMG/2019 – Vai começar a maior competição escolar do país

Etapa microrregional inicia na próxima segunda (22/4) e vai até o dia 2 de junho, passando por 50 sedes em seis semanas de execução.

Vai começar a maior competição escolar do país. A partir desta segunda-feira (22/4), estudantes-atletas darão o pontapé inicial da disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em busca de superação, amadurecimento, valorização e conquistas. Neste ano, o JEMG bateu o recorde com 839 municípios inscritos, o que representa 98% das cidades do estado.

A etapa microrregional da competição, realizada pelo Governo do Estado de Minas Gerais e executada pela Federação de Esportes Estudantis (FEEMG), vai até o dia 2 de junho, passando por 50 sedes em seis semanas de execução. Nesta fase do JEMG, os municípios são divididos de acordo com as Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e competem nas modalidades basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez.

Os campeões da etapa microrregional e os quatro primeiros colocados do xadrez avançam para a etapa regional. Participam do JEMG estudantes-atletas do ensino fundamental e médio dos municípios mineiros. Os Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2019 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

As tabelas com programações e resultados dos Jogos podem ser consultadas no site jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Mais informações (31) 2512-7336 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação