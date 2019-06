JEMG/2019: Prazo das inscrições das modalidades individuais e paralímpicas se encerra nesta sexta

Estudantes-atletas devem estar atentos. Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para as inscrições nas modalidades individuais e paralímpicas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG/2019), para as disputas na etapa estadual da competição, que será realizada em Uberlândia, no Triângulo, no período de 29 de julho a 3 de agosto. Para se inscrever, basta acessar o site jogosescolares.esportes.mg.gov.br.

Na etapa estadual, além das modalidades individuais e paralímpicas, acontecem as finais dos esportes coletivos, com a participação das escolas campeãs nas seis regionais e os quatro primeiros do xadrez, em cada módulo. As escolas da capital mineira participam da competição com os classificados nos Jogos Escolares de Belo Horizonte − JEBH/2019, das escolas públicas e particulares.

As modalidades individuais incluem o atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e vôlei de praia. Já nas paralímpicas estão o atletismo PCD, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goaball, judô PCD, natação PCD, parabadminton, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares do Estado, O JEMG é uma ação realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), por meio da Subsecretaria de Esportes, e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

Em mais um recorde, o JEMG/2019 recebeu inscrições de 839 dos 853 municípios mineiros, o que representa mais de 98% de adesão das cidades à competição. Ao longo das últimas edições, o JEMG revelou atletas de destaque nos cenários esportivos nacional e internacional. Entre eles estão a saltadora Núbia Soares, que esteve nos Jogos Olímpicos Rio 2016, e o armador Raulzinho, do basquete, que participou dos Jogos Londres 2012, do Rio 2016 e da disputa da NBA.

Mais informações (31) 2512-7336 ou pelo site jogosescolares.esportes.mg.gov.br

Fonte: JEMG