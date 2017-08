JEMG/2017: Aluna da escola municipal José Augusto de Paiva é campeã de Tênis de Mesa

A equipe da Escola Municipal José Augusto de Paiva parabeniza a aluna/atleta Fernanda Reis por mais uma vitória. A “Raquetinha de ouro”, como é conhecida, conquistou o título de CAMPEÃ DE TÊNIS DE MESA dos Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2017. “Acreditamos que o esporte é algo fundamental para o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Através do esporte a criança e o adolescente passam a ter a possibilidade de vivenciar e incorporar atitudes e hábitos saudáveis em relação ao seu corpo e sua mente, podendo aprender ludicamente importantes valores e regras de convívio coletivo ou individual, convivendo com o outro se pautando no respeito, na tolerância, na harmonia, no companheirismo, nas vitórias ou nas derrotas. Ficamos orgulhosos de ver a dedicação e de perceber o valor do esporte na vida de Fernanda Rebartini Reis”.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais − JEMG/2017 é o maior e o mais importante Programa esportivo social de Minas Gerais e faz parte do Programa Estruturador do Governo do Estado. É uma competição esportiva educacional, podendo participar as escolas públicas e particulares com alunos atletas do ensino fundamental e médio.

Os Jogos acontecem em quatro etapas, em dois módulos. Módulo I, com alunos de 12 a 14 anos e o Módulo II, de 15 a 17 anos .