Jemg já tem vários medalhistas nas modalidades individuais e paralímpicas

Competição, que termina neste sábado (3), reúne cerca de 6,5 mil estudantes-atletas

A disputa pelas medalhas de ouro, prata e bronze dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg/2019 estão acirradas. As competições, que estão sendo realizadas em Uberlândia, já distribuíram medalhas nas modalidades individuais de atletismo, ciclismo, judô, natação e xadrez. E nas paralímpicas de atletismo PCD, bocha, futebol de 7, natação PCD e tênis de mesa PCD. Os jogos acontecem no módulo I, com alunos de 12 a 14 anos, e módulo II, de 15 a 17 anos, masculino e feminino.

Desde o início da semana, cerca de 6,5 mil estudantes-atletas se esforçam para subir no pódio da maior competição escolar do país. Na natação, Artur Becker, do Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, nadou com os amigos na prova de revezamento 4×50 metros – módulo I. A equipe venceu, ganhou o ouro e quebrou o recorde da prova na história do Jemg, com a marca de 1’59”90.

“É sempre muito bom a gente ter a chance de ganhar a prova e ainda mais bater o recorde. É uma alegria ainda maior. O Jemg é um torneio muito interessante. É a primeira vez que participo. Meu sonho é virar nadador profissional e chegar numa Olimpíada”, destacou o estudante-atleta de 13 anos.

Já no judô, Gabriel Abreu, da Escola Mário Marcos Cordeiro Tupynambá, de Betim, lutou muito para conquistar o ouro na sua primeira participação no Jemg. O campeão do módulo I, categoria Super Ligeiro, ficou muito feliz e correu para abraçar os amigos na arquibancada.

“Não imaginava que ganharia a medalha. Dá um frio na barriga, a gente fica com medo, mas consegui chegar aqui e vencer. Foi muito bom. A felicidade é grande. Lutar com esses caras fortes é bom demais. Eu vou para Blumenau representar Minas Gerais. Vou lutar para ganhar mais uma medalha”, finalizou o judoca, que começou a praticar o esporte aos 8 anos.

Mais medalhas

Nesta sexta-feira (2/8), serão realizadas as finais das modalidades de ginástica rítmica, tênis de mesa, além do torneio blitz no xadrez. Já no sábado (3/8) é a vez de conhecermos os campeões do atletismo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

O Jemg é uma ação realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Os campeões do Jemg/2019 representarão o estado de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares.

Fonte: JEMG Foto principal: Tiago Ciccarini