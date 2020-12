Já rebaixado, Boa Esporte empata com o Tombense em última partida da Série C

Time de Varginha saiu na frente, mas cedeu empate no segundo tempo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução MyCujoo

O Boa Esporte fechou sua participação no Campeonato Brasileiro da Série C com um empate em 1 x 1, nesse sábado (5), diante do Tombense, em Tombos-MG. Já rebaixada e com um time bastante modificado, a Coruja saiu na frente com Diego Ceará. No segundo tempo, precisando vencer, os donos da casa foram pra cima e chegaram ao empate com Keké.

Com o resultado, a equipe de Tombos terminou na quinta colocação no grupo B e não conseguiu vaga para a próxima fase. O Boa Esporte terminou na última colocação da chave, com apenas 15 pontos.

Na próxima temporada, o Boa Esporte disputará o Módulo I do Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro Série D. Até o momento, a Coruja seguirá com sede em Varginha.

Classificados

Os clubes classificados à segunda fase foram Ypiranga-RS (31), Ituano (29), Londrina (29) e Brusque (29)

Pelo Grupo A, os classificados foram Santa Cruz (37), Remo (31), Vila Nova (31) e Paysandu (29). Os rebaixados foram Treze-PB, com 19 pontos, e Imperatriz-MA, com apenas um.

Quadrangulares

A próxima fase será disputada em dois quadrangulares. Todos os clubes se enfrentarão dentro de suas chaves, com jogos de ida e volta.

Os dois melhores de cada quadrangular estarão classificados para as semifinais e, por consequência, para a Série B em 2021.

Segundo o calendário da CBF, os jogos dos quadrangulares se iniciarão no próximo fim de semana (12 e 13 de dezembro).

Veja como ficaram os quadrangulares da Série C:

Quadrangular 1

Santa Cruz (1º do grupo A)

Ituano (2º do grupo B)

Vila Nova (3º do grupo A)

Brusque (4º do grupo B)

Quadrangular 2

Ypiranga-RS (1º do grupo B)

Remo (2º do grupo A)

Londrina (3º do grupo B)

Paysandu (4º do grupo A)

*Com informações: Superesportes MG