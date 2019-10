Internacional demite o técnico Odair Hellmann

Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, Odair já foi comunicado da saída por telefone, ainda durante a reunião entre o mandatário e seus pares no comando do clube. A decisão pela permanência de Roberto Melo foi tomada por Medeiros antes do encontro com o Conselho de Gestão.

A demissão foi confirmada no final da tarde, após uma reunião pelo Conselho de Gestão de clube. Mas já vinha sendo tratada desde a noite anterior, em Maceió. A delegação colorada desembarcou em Porto Alegre perto das 10h de hoje. Logo depois, Melo se encontrou com o presidente Marcelo Medeiros por volta das 12h, no CT Parque Gigante.

Ainda na noite da última quarta-feira, o grupo de jogadores chegou a pedir a permanência do treinador. Em vão. Com rescisão, o Inter terá de pagar 50% dos salários do treinador até o final do seu contrato, no final de 2019.

Odair passou a ter o trabalho questionado desde a perda do título da Copa do Brasil, para o Athletico, o que se intensificou com a queda de rendimento recente e o afastamento do G-4 – há uma preocupação com a perda da vaga para a Libertadores do próximo ano.

Então auxiliar da comissão técnica permanente, Odair foi efetivado como treinador no final de 2017, após o término da Série B. O então auxiliar tinha sido designado pela direção para encerrar a competição nos três jogos derradeiros e confirmar o acesso, com o vice, após a perda do título para o América-MG.