Inscrições para o Desafio Cidade Universitária Extreme estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Desafio Cidade Universitária Extreme, em Varginha. A competição conta com provas de Trail Run e Mountain Bike, divididas em diferentes modalidades. O evento acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro e as inscrições com desconto seguem até o dia 21 de janeiro.

No dia 18 de fevereiro, sábado, serão realizadas as provas de Trail Run com percursos de 5 e 10 Km, com premiação para cada modalidade. Os percursos serão realizados dentro do campus e também inclui trechos em trilhas. A largada está prevista para às 17h, porém as atividades terão início a partir das 14h com corrida para crianças.

Já no domingo, 19 de fevereiro, será a vez do Mountain Bike. Para os interessados foram criadas duas categorias: Sport com percurso de 27 Km e Pro com 54 Km de pedaladas. Os circuitos passam dentro da Cidade Universitária e exploram trilhas da região. Haverá premiação para as duas categorias tanto no masculino, quanto no feminino.

Qualquer um pode participar. As inscrições podem ser feitas pela internet através do site. O participante receberá um kit composto de camiseta personalizada, chip de cronometragem, número da bike ou de peito, medalha e outros itens previstos no regulamento.

O valor do 1º lote é de R$ 35 até o dia 21 de janeiro, após o preço deve ser reajustado. Para alunos e colaboradores do Grupo Unis o valor da inscrição é de R$ 20 (até 21 de janeiro), neste caso, o inscrito deve apresentar registro acadêmico ou o comprovante da última mensalidade paga no ato da retirada do kit.

Share 0