Inscrições para o Desafio 21 Dias Varginha terminam nesta sexta

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) por meio do projeto Academia de Rua está com inscrições abertas para o #Desafio 21 Dias.

Serão 21 dias de atividades físicas e reeducação alimentar, além de aulas de ginástica aeróbica, funcional, H.I.T, zumba, caminha e corrida. O Desafio 21 dias ainda conta com um grupo de WatsApp para acompanhamento e dúvidas com educador físico, nutricionista e coachings de emagrecimento. O evento é totalmente gratuito.

As inscrições pode ser feitas até essa sexta-feira, 31 de agosto pelo telefone 3690-2172. As avalisações físicas acontecem no dia 2 de setembro e as aulas têm início no dia 3 de setembro.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira às 19h na Vila Paiva. Sábado e domingo a combinar.

Fonte: Varginha Online / Foto: Divulgação