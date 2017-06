Inscrições para Corrida Integração de Ribeirão são prorrogadas até segunda-feira

As inscrições para a 3ª Corrida Integração foram prorrogadas até segunda-feira, às 12h. O evento acontecerá no mesmo percurso de 2016, com saída e chegada no Parque Maurílio Biagi e contará com corridas de 5 km e 10 km, além de caminhada de 5 km. A prova será no dia 2 de julho, às 8h.