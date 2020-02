Ingressos para o duelo entre Boa Esporte e Atlético-MG já estão á venda

Pin Compartilhar 0 Compart.

Já começaram as vendas para o confronto entre Boa Esporte e Atlético-MG, que será realizado no domingo (1°), às 19h, no Estádio Municipal, em Varginha. O duelo é válido pelo Campeonato Mineiro.

Para este jogo, quem optar por comprar o seu ingresso antecipado pagará R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia entrada, para as duas torcidas.

No dia da partida, os ingressos custarão R$60,00 a inteira e R$30,00 a meia entrada!

Lembrando que as crianças poderão entrar em campo com a equipe de Varginha. Para isso, a criança deverá estar com as cores do Boa Esporte, com o calção vermelho ou branco, meia vermelha ou branca e com a camiseta da equipe.

Ressalta-se ainda que crianças (até 12 anos) pagam meia-entrada. Os portadores de necessidades especiais, estudantes e também as pessoas acima de 60 anos, têm o direito a meia-entrada.

Pontos de venda: