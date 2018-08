Igor Maduro, da Ponte Preta, acerta com o Atlético por empréstimo

O Atlético acertou a chegada do volante Igor Maduro, que pertence à Ponte Preta. Ele foi envolvido na negociação da transferência por empréstimo de Hyuri ao time campineiro. Maduro virá com passe fixado e ficará à disposição das categorias de base. Segundo a assessoria de comunicação do Galo, o tempo de contrato está sendo discutido, mas possivelmente será por um ano.

Maduro tem contrato com a Ponte Preta até maio de 2020. Ele tem 17 anos e participou da Taça BH neste ano, vencida pelo Galo ao bater o Fluminense na decisão por 3 a 1. Maduro vestiu a camisa 8 da Ponte no torneio e chamou atenção.

O meio-campo do time campineiro marcou dois gols no torneio, ambos na goleada da Ponte sobre o Figueirense, por 4 a 0. Apesar do bom resultado contra o time catarinense, a equipe de Campinas não passou da primeira fase. Perdeu do Fluminense (1 a 0) e empatou com a Associação Mineira de Desenvolvimento Humano (1 a 1).

FICHA TÉCNICA

Nome: Igor Maduro de Oliveira

Posição: meio-campo

Estatura: 1.82 m

Peso: 70 kg

Data de nascimento: 03/03/2001

Naturalidade: Ouro Fino-MG

