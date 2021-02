Igor Eto’o é o novo reforço do Boa Esporte

Apelidado com nome de craque, atacante buscará no Boa Esporte maior destaque nacional.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação – Boa Esporte

Sobrenome de craque. É com essa estima que o novo reforço do Boa Esporte chega ao time de Varginha. O atacante Igor Eto’o, de 23 anos, tem apelido do grande atacante camaronês Samuel Eto’o. Com passagens de sucesso por Barcelona e Inter de Milão, o jogador foi um dos grandes nomes da década passada.

Já o novo reforço boveta ainda busca seu espaço no cenário brasileiro do futebol. Igor atuou pelo Velo Clube na última temporada. O jogador já vestiu, também, as camisas do Mageense e São José.

“A expectativa é das melhores, fico feliz de poder estar vestindo a camisa do Boa, que é um clube que tem muita tradição. Estou disposto e focado a ajudar o Boa a fazer uma excelente temporada e que possamos alcançar todos os objetivos desse ano!” — afirmou o atacante.

O jogador é o 18º do clube varginhense, no entanto, um deles – o atacante Felipinho – já deixou o clube. A informação foi divulgada em primeira mão pelo Portal GE.

Reforços e remanescentes

Até o momento, o Boa Esporte anunciou 17 reforços e renovou com 10 jogadores para a temporada 2021.

Quem ficou:

Zagueiros: Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio

Alex Alves, Gabriel Barbosa e Márcio Laterais : Yuri Ferraz

: Yuri Ferraz Meia : Dieguinho

: Dieguinho Atacantes: Jefferson e Diego Ceará

Quem chegou:

Goleiros: Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls

Carlos Miguel, Lucas Maticoli e Halls Zagueiros: Admilton e André Penalva

Admilton e André Penalva Laterais: Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Müller

Lucas Santos, Carlos Henrique e Mateus Müller Volantes: Romeu, Guilherme Escuro, Vinícius Leonel e Rodrigo Ancheta

Romeu, Guilherme Escuro, Vinícius Leonel e Rodrigo Ancheta Meias: Fabinho e Léo Coca

Fabinho e Léo Coca Atacantes: Rafael Chaves e Nicholas e Igor Eto’o

Preparação para a estreia

Após fazer dois jogos treinos – vitória por 2 x 0 sobre o Santarritense e empate em 1 x 1 contra o Athletic, o Boa Esporte está com pensamento voltado à estreia do Campeonato Mineiro. A Coruja irá enfrentar o América, no próximo sábado (27), às 19h30, no Estádio Independência.

Boa Esporte venceu o Santarritense em primeiro jogo-treino da temporada/Foto: Mário Purificação

Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a equipe varginhense irá disputar o Troféu Inconfidência. Contudo, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.