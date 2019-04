I Festival Master de Natação Regional Sul aconteceu na piscina da SEMEL

Foi realizado no último sábado (30), o I Festival Master de Natação Regional Sul, competição oficial da Federação Aquatica Mineira, na piscina da SEMEL.

A equipe master do Clube SEMEL /Campestre teve uma excelente participação com boas melhoras de tempos em suas provas, conquistando:

1º lugar – 30 medalhas

2º lugar – 11 medalhas

3º lugar – 04 medalhas

“O evento foi uma piloto para termos condições de avaliar nossa estrutura e staff, para com a correção dos erros termos condições de aumentar o número de equipes participantes. O evento contou com a nossa equipe e poucos atletas da equipe do Minas Tênnis Clube de Belo Horizonte, mas superou minhas expectativas e na próximas etapas convidaremos mais equipes para assim aumentarmos a disputa” , comentou o técnico da equipe SEMEL/Campestre, professor Wagner Sartini.

O próximo compromisso da equipe será neste sábado (6) na II etapa do Meeting Master de Natação que será realizado no Clube Campestre em Varginha. A equipe neste campeonato esta em 4º lugar na pontuação geral estadual.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha