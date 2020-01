Hyoran é o novo reforço do Galo

O Atlético Mineiro anunciou mais um reforço para o ano de 2020. A bola da vez é o meia Hyoran, ex-Palmeiras. O jogador de 26 anos foi contratado por empréstimo de um ano com a equipe mineira.

Hyoran já está na Cidade do Galo, onde participará da pré-temporada com os novos companheiros.

Hyoran chegou ao Palmeiras em 2017, um ano antes o jogador tinha sido destaque na Chapecoense. Com a camisa do Verdão, Hyoran nunca se firmou como titular absoluto, agora no Atlético o atleta quer retornar o bom futebol dos tempos de Chape.

Esse é o terceiro reforço do galo, além de Hyoran, chegaram o lateral-direito Mailton e o jovem Dylan Borrerro de apenas 18 anos.

O Atlético segue em busca de reforços; Victor Luís outro ex-Palmeiras e Allan que jogou pelo Fluminense em 2019, pode pintar nos próximos dias em Vespasiano.

Foto: Divulgação/Atlético-MG

Redação CSul – Alisson Marques