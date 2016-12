Handebol é tema de Laboratório de Esportes

Os alunos do segundo período do curso de Educação Física do Centro Universitário do Sul de Minas, ofereceram aulas práticas e teóricas de Handebol aos alunos do sexto ano do Colégio Alpha. O projeto integrou o trabalho desenvolvido pela disciplina “Esportes Coletivos II – Handebol”.

De acordo com o Prof. Tiago Oliveira, orientador do trabalho, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a didática e as metodologias do ensino-aprendizagem das capacidades táticas do Handebol. “Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizados princípios teóricos nacionais e internacionais. Além de fornecer material para o futuro desenvolvimento de recursos didáticos digitais para outros professores e alunos de Educação Física”, explicou.

“Ao perceberem o impacto que causam na vida de crianças e adolescentes ao aplicar a teoria, os alunos do curso se sentiram motivados a aprofundarem os estudos e aprimorarem seus conhecimentos, sempre com o objetivo de oferecerem um melhor trabalho para a nossa cidade e região”, concluiu o Prof. Tiago.

“Os alunos aplicaram na prática algumas teorias vivenciadas durante as aulas, fortalecendo a aprendizagem de conceitos e abrindo espaço para novas ideias e visão sobre o ensino do Handebol no ambiente escolar e sobre a iniciação esportiva”, comentou o Prof. Marcos Vinicius Comune.